Из фишек - он без ручек и капота.

Zeekr, дочернее предприятие китайского автогиганта Geely, является пионером в области электромобилей премиум-класса. Марка сосредоточена на создании высокотехнологичных электромобилей, сочетающих стильный дизайн, инновационные технологии и исключительные технические характеристики.

Модельный ряд Zeekr охватывает различные типы кузова, включая седаны, кроссоверы и спортивные автомобили. Все автомобили отличаются мощными электродвигателями и передовыми системами аккумуляторных батарей, обеспечивая впечатляющий запас хода и динамику разгона.

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Стильный дизайн и современные технологии

Электромобили Zeekr выделяются современным и привлекательным дизайном. Интерьеры отличаются простором, высококлассными материалами и интуитивно понятными информационно-развлекательными системами. Передовые технологии включают в себя:

Системы помощи водителю

Устойчивость и инновации

Подключение к мобильным устройствам

Автоматическое обновление программного обеспечения

Zeekr стремится к устойчивому развитию и инновациям. Компания инвестирует в исследования и разработки, чтобы повысить эффективность своих электромобилей и снизить их воздействие на окружающую среду. Электромобили Zeekr являются экологически чистыми транспортными средствами, которые не производят вредных выбросов и способствуют более чистому и устойчивому будущему.

В ноябре 2023 года Zeekr 001 превзошел своего конкурента, Moskvich 3E, и стал лидером в своем сегменте. Успех компании обусловлен ее приверженностью качеству, технологиям и устойчивому развитию.

Zeekr расширяет свой модельный ряд, добавляя в него минивэн Zeekr Mix. Этот уникальный автомобиль характеризуется просторным салоном с одним пространством, лидаром, интегрированным в лобовое стекло, и отсутствием дверных ручек. Zeekr Mix, сертифицированный как кроссовер, предлагает впечатляющее пространство для пассажиров и багажа.

Технические характеристики Zeekr Mix

Длина: 4688 мм

Ширина: 1995 мм

Колесная база: 3008 мм

Электромотор: один задний, мощность пока не раскрыта.

Zeekr зарекомендовал себя как ведущий бренд электромобилей премиум-класса. Слияние стильного дизайна, передовых технологий и стремления к устойчивости делает электромобили Zeekr идеальным выбором для тех, кто ищет экологически чистые и инновационные автомобили. По мере расширения модельного ряда, включая такие модели, как Zeekr Mix, компания продолжает устанавливать новые стандарты в области электромобилестроения.