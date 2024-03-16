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g1tarist
Украинский эксперт поделился своим мнением на тему дальнейшего развития ситуации с FPV-дронами
Беспилотников станет очень много и хватит чтобы устранить каждого солдата.

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Специальная военная операция, проводимая российской армией на территории Украины, стала настоящим катализатором в деле развития беспилотных аппаратов. Ранее считалось, что таким толчком стал конфликт на Нагорном Карабахе, но тогда развитие коснулось только штурмовых БПЛА самолетного типа. Сегодня же идет всестороннее развитие беспилотных летательных аппаратов, которые плотно заняли свою нишу в современной армии. В частности, одним из направлений развития стали FPV-дроны, которые стоят предельно дешево, но при этом приносят очень существенные проблемы на поле боя.

Украинский военный эксперт с прозвищем «Флэш» (возможно внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ) заявил, что в скором времени количество FPV-дронов увеличится настолько, что они смогут убить всех солдат по обе стороны ЛБС. Уже сегодня, как отмечает специалист по дронам, их количества хватает, чтобы вести охоту за каждым отдельным солдатом. При этом количество «охотящихся» дронов достигает нескольких изделий, которые не дают солдату высунуться из окопа. Также FPV-дроны стали настоящей головной болью для бронетехники, которая представляет собой идеальную мишень. Со слов «Флэша» становится понятно, что он прогнозирует кратное увеличение FPV-дронов в течение ближайшего года.

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Несмотря на эффективность FPV-дронов, с ними учатся бороться. Так, бронетехнику защищают дополнительными листами брони, установкой в уязвимых точках динамической защиты и даже растягиванием рыболовных сетей. Эти меры могут помешать небольшим дронам выполнить свою задачу и привести к их поломке из-за разрядки аккумулятора. Не стоит забывать о разнообразных комплексах радиоэлектронной борьбы, которые успешно глушат радиосигнал и делают невозможным управление дроном. В результате, он теряет ориентацию и может лететь куда попало.

#дроны
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