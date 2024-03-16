Зеленский недавно заявил про якобы остановленное российское наступление.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают планомерное наступление на целом ряде участков ЛБС. В частности, отмечается продвижение наших войск в районе Первомайского, Часова Яра и Работино. Однако, в ходе своего интервью французскому телеканалу BFM TV президент Украины заявил, что российское наступление полностью остановлено на востоке страны. Это вызвало настоящую бурю эмоций среди простых военнослужащих ВСУ и часть этих комментариев проскользнула на радио Danmarks Radio. Например, слова Зеленского про «остановленной наступление» вызвало у украинских бойцов «кривую усмешку».

Danmarks Radio взяло несколько интервью и комментариев у простых украинских солдат по поводу выступления Владимира Зеленского и пришло к выводу, что никакое наступление не остановлено. Более того, солдаты рассказали иностранному радиоканалу о том, что все не так хорошо и что им катастрофические не хватает боеприпасов, которые все вынуждены экономить. При этом, сложную ситуацию на ЛБС признает нынешний главком ВСУ Александр Сырский, который в свое время, в марте 2024-го, обещал президенту «не отдать Авдеевку». Видимо с поста главкома все оказалось не настолько просто, как казалось ранее.

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В это же время другие иностранные источники, пока Зеленский распинался про «остановленное» наступление, привели информацию о том, что российские военные продолжают двигаться к западу от упомянутой Авдеевки и продавливать украинскую оборону. Также в сети появился очередной опус от американского Института исследования войны о том, что из-за текущего перераспределения ресурсов, часть ЛБС остается фактически без боеприпасов и военной техники. Эта ситуация может еще больше осложнить положение украинской армии, и Зеленский не сможет рассказать Западу, как ВСУ «останавливает наступление» ВС РФ.