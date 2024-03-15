Время до ответного удара значительно снизилось.

На протяжении последних недель в российской информационной сфере начали появляться регулярные сообщения про поражение артиллерии ВСУ. В частности, приходят новости про «демонтаж» сразу двух установок HIMARS, нескольких зенитно-ракетных комплексов, большого количества буксируемой и самоходной ствольной артиллерии. И все это на фоне продвижения российской армии почти на всех участках линии боевого соприкосновения, которое, несмотря на все усилия ВСУ, не останавливается.

То, что ВС РФ начали более эффективно работать по артсистемам ВСУ признают даже на Украине и уже не раз там всплывал вопрос, как такое вообще возможно. Один из возможных ответов на данный вопрос дал военный эксперт и бывший полковник СБУ Олег Стариков, который дал большое интервью одному из каналов. Со слов Старикова выходит, что российские войска смогли наладить работу разведывательно-ударного комплекса, которые имеет очень малое время отклика. Эксперт предполагает, что окно ответного удара варьируется от 1 до 3 минут, что не позволяет украинским военным вовремя свернуть технику и уйти с позиции, как они поступали до этого. В итоге ВСУ начали терять современные арт-системы и поставленные с запада РСЗО, которых не то, чтобы особенно много.

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Возможно к работе описанного разведывательно-ударного комплекса можно и приписать уничтожение колоны с «Патриотом», которую ликвидировали на прошлой неделе. Ведь там сработали очень оперативно, что отмечают все эксперты. Если РУК станет работать столь эффективно на постоянной основе, то ВСУ придется значительно усложнить действия по маскировке ценных систем. В ином варианте, они у украинской армии крайне быстро кончатся, а западные партнеры вряд ли быстро смогут поставить новые.