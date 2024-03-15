Так генштаб ВСУ планируют сдерживать наступление ВС РФ.

ВСУ все сильнее окапываются на своей территории, стремясь создать как можно больше оборонительных позиций для противостояния российской армии. Так пришло сообщение, что в Харьковской области начали возводить вторую линию укреплений, которая призвана сдержать вторжение ВС РФ с северного направления. Информация про возведение укреплений поступает из официальных украинских СМИ и выглядит логичной, так как на протяжении всей ЛБС войска ВС РФ теснят ВСУ.

О том как будет выглядеть новая линия обороны рассказал мэр Харьковской области Синегубый (возможно внесен в список террористов и экстремистов РФ). Со слов чиновника будут развернуты сотни укрепленных опорных пунктов для размещения пехотных взводов. Все опорные точки будут соединяться в единую систему сетью окопов и траншей, что позволит быстро перебрасывать личный состав и уходить с опасных участков. Сообщается и сумма всей стройки – 3 млрд гривен. Также появилась информация, что возведение линии обороны займет всего 2 месяца, что крайне быстро. Скорее всего, там почти не будет бетонных укреплений, а все будет создаваться из земли и дерева.

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Одновременно с возведением линии обороны от северного вторжения, глава украинской власти Владимир Зеленский заявил о расширении пограничной службы. Согласно словам политика, в настоящий момент их слишком мало и пограничники не могут качественно выполнять поставленные задачи. Зеленский не уточнил, где именно будет увеличено количество служащих, но есть вероятность, что речь идет о западных границах. Именно там постоянно просачиваются сквозь дыры в границе украинские мужчины призывного возраста, не желающие служить в ВСУ. Тут возникает вопрос откуда возьмут людей, так как украинские чиновники регулярно жалуются, что имеется проблема с набором в ряды ВСУ.