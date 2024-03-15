Теперь может бороться еще и с FPV-дронами.

В настоящий момент одной из основных угроз в зоне спецоперации являются дроны различных модификаций и эффективно бороться с ними могут только специализированные средства. Например, российские военные используют антидроновое ружье «Аргус-Антидрон», которое недавно получило серьезную модернизацию и в новом виде стало поступать на вооружение. Об этом сообщил представитель компании-разработчика «Кайсан» информационному агентству РИА Новости.

Как сообщил представитель разработчиков, новая версия «Аргуса» будет лучше работать против дронов за счет серьезного улучшения начинки. Внешне установка изменилась не сильно, и большая часть улучшений скрыта внутри. В частности, увеличили рабочий диапазон 3-х до 6-ти каналов, что позволило СУО ружья замечать более быстрые и малогабаритные цели. Например, теперь «Аргус» способен вычислять и нейтрализовывать малые FPV-дроны.

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Российские военные в зоне проведения спецоперации очень положительно отзывались о продукции компании «Кайсан», которая спасла немало жизней. Сегодня новые комплексы потихоньку начали поступать в ВС РФ, что сильно повысит защищенность позиций.

Стоит напомнить, что фирма «Кайсан» занимается разработкой не только ружья «Аргус-Антидрон», но и мобильным комплексом РЭБ «Фурия», который можно разместить на легкой технике или в окопе. «Фурия» также проходит модернизацию с учетом опыта, полученного в зоне СВО. Вероятно, скоро появятся сообщения, что обновленный комплекс пойдет в войска.