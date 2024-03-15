Changan UNI-Z – новейший китайский кроссовер, анонсированный в феврале 2024 года.

По данным инсайдеров, автомобиль уже появился у официальных китайских дилеров. Дата выхода автомобиля на российский рынок пока неизвестна. В этой статье описаны все характеристики Changan UNI-Z.



С первого взгляда на автомобиль можно отметить, что выглядит он весьма футуристично. Передняя часть кроссовера практически полностью покрыта решёткой радиатора. Сверху над решёткой расположены узкие фары и логотип Changan, по бокам – пара воздухозаборников.

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На задней части автомобиля находится привычный для большинства современных моделей Changan монофонарь со светодиодами. Стоит отметить, что задняя часть нового кроссовера, в отличие от передней, выполнена в классическом стиле. На крыше автомобиля расположен достаточно крупный спойлер.

Большое количество изогнутых линий и интересных деталей делает Changan UNI-Z одним из самых красивых кроссоверов 2024 года. Благодаря продуманной цветовой гамме автомобиль выглядит дорого и престижно.

Компания Changan позиционирует новый кроссовер как среднеразмерный. По габаритам он схож с Nissan Murano.

Салон нового Changan выполнен в стиле минимализм. Благодаря этому интерьер автомобиля выглядит продуманным и привлекательным. В салоне доминируют 2 цвета: коричневый и черный. Практически все металлические детали покрыты хромом. На приборной панели расположены 2 монитора: передний заменяет спидометр и тахометр, боковой служит элементом мультимедийной системы.

Материал обшивки салона нового кроссовера – искусственная кожа светло-коричневого цвета. Отдельного внимания заслуживает руль с двумя спицами, на котором расположен логотип Changan и элементы управления автомобилем. Между передними креслами находится перегородка, на которой расположены 2 подстаканника и рычаг переключения передач. Верхняя часть салона выполнена в черном цвете. На крыше располагается панорамное остекление.

Changan UNI-Z является подключаемым гибридом. Силовая установка кроссовера состоит из 1.5-литрового атмосферного мотора на 98 лошадиных сил и электрического двигателя на 215 лошадиных сил. На данный момент запас хода нового кроссовера неизвестен. По некоторым данным, компания Changan занималась разработкой этой гибридной системы с 2022 года.