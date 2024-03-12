Не победить, так хот напугать.

В марте прошлого года украинские медиа-личности рассказывали прессе, что летом будут ходить по побережью Ялты и пить кофе. Но летне-осеннее контрнаступление ВСУ полностью провалилось, и теперь, появились новые амбициозные заявления. Так глава Главного разведывательного управления ВСУ некий Кирилл Буданов (*внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ) заявил, что они подготавливают «серьёзную операцию» на Крымском полуострове и все последние действия в акватории Черного моря и на этом направлении – подготовительные мероприятия.

К сожалению, Буданов* не заявил, какой именно характер будет нести это мероприятие, но видимо, это нечто страшное и предельно плохое для России. С другой стороны, глава ГУР уже столько раз рассказывал про самые разные операции, что можно сбиться со счета. К сожалению, часть из них, видимо те в которых Буданов* не принимал участия, оказались успешными. С другой стороны, из его уст прозвучали слова, что они непременно освободят Крым от российской оккупации ведь «крымский народ ждет приход украинской армии».

реклама

Стоит отметить, что вокруг Крыма постоянно идут разного рода шевеления, но и российские спецслужбы и военные не дремлют. Например, на позапрошлой неделе была перехвачена и почти полностью уничтожена группа украинского морского спецназа. При этом они пытались высадится и захватить наблюдательный пункт, в котором было всего 6 бойцов, но те оказали ожесточенное сопротивление и нейтрализовали до 70% нападающих, а одного взяли в плен.

Однако стоит понимать, что в этом регионе действует не только военная разведка Украины, но и их западные коллеги. Именно их уши торчат в подавляющем большинстве успешных операций ГУР ВСУ. Недавно снова мелькали сообщения про замеченные около Крымского моста американские дроны-разведчики, а это, как показала практика, не говорит ни о чем хорошем.