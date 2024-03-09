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g1tarist
Под именем Livan X6 Pro представлена достойная замена популярным иномаркам
В итоге получилась достойная альтернатива ушедшим брендам.

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Но давайте слегка пройдемся по истории. Китайский бренд в России берет свое начало в 1992 году. В этот год была создана компания Lifan, ее продукцией стал автопром, но китайская компания обанкротилась. Перейдя под крыло концерна Geely, компания была переименована в Livan. Продукция Livan стала весьма популярной на российском авторынке в прошлом десятилетии, и остаётся на дорогах даже сейчас.

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Одной из последних моделей был выпущен автомобиль Livan X6 Pro. Средний по размеру, переднеприводной кроссовер X6 Pro, по сути является автомобилем Emerald X7 от концерна Geely. Сам же Emerald X7, производимый с 2012 года, также был на рынке РФ, но особой популярности не заслужил. Но после модернизации, но под другим именем X6 Pro, отправился на экспорт.

Внешний вид у автомобиля по современным меркам ещё неплох. Спереди находятся светодиодные фары и решётка радиатора нестандартной формы. Хромированных деталей стало очень мало. Сзади же расположились объединенные тонкой красной перемычкой фонари, так же как и передние фары – светодиодные. Колёса, размерность которых 225/60 R18, весьма неплохо чувствуют себя на дороге. А вот подвеска хоть и энергоемкая, но жёсткая – будут чувствоваться все неровности на дороге.

Марка Geely узнаётся и по внешней, и по внутренней составляющей своих машин. В багажнике можно увидеть встроенную 12-вольтовую розетку. Под капотом расположился четырёхтактный двигатель 1.5 мощностью 147 сил. В салоне же расположены два экрана, отображающие графику и интерфейс автомобиля. Отличающейся же частью Livan стал третий экран. Расположен он возле правого пассажирского сиденья. Отвечает он за климат-контроль.

Есть несколько комплектаций машины. Отличаются они лишь двигателем или дизайном корпуса. Например: с люком или без, с двигателем на 147 лошадиных сил или на 150 лошадиных сил. Максимальная комплектация стоит 2.83 миллиона рублей.

В целом вышел неплохой автомобиль. С мощным двигателем, подушками и ремнями безопасности, современной электронной начинкой, просторным багажником и удобным салоном на 4-х пассажиров. Машина всё ещё может называться современной и не уступает надёжностью. А приятным бонусом становится цена. Приобретение машины обойдётся в 2.63-2.83 миллиона рублей, что по современным меркам можно назвать бюджетной покупкой. И пусть у автомобиля нет полного привода, но он остаётся выгодной покупкой.

#авто #livan #lifan
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