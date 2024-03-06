Линейка насчитывает целых пять автомобилей под разные сегменты.

Прошлый год выдался для компании довольно успешным. Об этом говорят высокие показатели продаж компактных авто и электромобилей, более 1,3 миллиона экземпляров по всей Европе.

Вся будущая линейка новых автомобилей будет основана на современной платформе Stellantis, к слову, на ней же базируется и «умный автомобиль» от компании Citroen – хэтчбэк e-C3.

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Новая линейка автомобилей сможет похвастать широким выбором различных комплектаций и типов кузовов, это поможет потенциальным покупателям максимально точно подобрать автомобиль по своим потребностям.

Несмотря на то, что сейчас в автопроме преобладает электрификация автомобилей, Fiat не станет выпускать только электрическую версию, на выбор будет доступна как гибридная версия, так и версия с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Первые модели выйдут уже в 2024 году, остальные же, будут выходить постепенно, вплоть до 2027 года.

Руководство Fiat заявляет, что новый авто будет больше, чем одна из самых бюджетных и продаваемых моделей концерна Panda, это было подчёркнуто и в названии нового автомобиля - Mega Panda.

По своим габаритным размерам Fiat Mega Panda схож с Citroen e-C3, но в полностью электрической версии он будет смотреться более выигрышно. Всё дело в том, что в Fiat установлена более ёмкая батарея (44 кВт/ч), что позволяет проехать до 320 километров на одном заряде батареи.

Одним из основных конкурентом на европейском рынке для Mega Panda, является всё тот же Citroen e-C3. Автомобили действительно сильно схожи между собой. Такие параметры как: платформа, габаритные размеры, список дополнительных опций у них практически идентичны.

Принципиальным отличием Fiat от Citroen, является наличие у первого версии с бензиновым ДВС, Citroen не может похвастаться многообразием версий и предлагает покупателям исключительно электрическую версию. Кроме того, есть отличие в интерьере и экстерьере, у Citroen он более яркий и молодёжный. У Fiat внешний вид более сдержанный, больше подходящий людям средней возрастной категории.

Цены на Fiat Mega Panda официально ещё не оглашены, но существует информация, что она будет ниже чем у e-C3. На Citroen цена уже известна, от 29.000 евро в зависимости от комплектации. Это означает, что Mega Panda должна быть ещё доступнее, тогда Fiat будет проще завоевать этот сегмент рынка.