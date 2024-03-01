Установка предназначения для использования в суровых климатических условиях.

По информации, полученной от пресс-службы Фонда содействия проектов НТИ, инженеры проектной команды разработали инновационную портативную энергоустановку, которая использует твердооксидные элементы в качестве топлива для производства электроэнергии из продуктов контролируемого окисления. Спроектированная энергоустановка предназначена для применения в экстремальных климатических условиях, сопряженных с постоянно низкими температурами, например, в условиях Крайнего севера.

В результате успешно реализованного проекта "Топаз" были разработаны эффективно действующие устройства, основанные на твердооксидных топливных элементах, которые способны эффективно генерировать энергию за счет электрохимической реакции на основе углеводородного сырья (пропан/бутан, метан) и даже способны работать на основе водорода. Созданные электрогенераторы проекта «Топаз» позволяют производить электроэнергию автономно. Применение таких энергоустановок на удаленных объектах, включая нефтегазовые компании, позволит существенно сократить затраты на энергоснабжение удаленных потребителей электроэнергии, обеспечивая при этом повышенный уровень надежности и бесперебойную работу практически в любых климатических условиях.

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Отмечается, что помимо способности работать в сложных климатических условиях, разработанные электроустановки обладают повышенным коэффициентом полезного действия по сравнению с традиционными бензиновыми или дизельным и электрогенераторами. Кроме того, значительно выше аналогов и удельная массовая энергоемкость, которая десятикратно превышает показатели распространенных литий-ионных батарей, а в процессе работы электроустановки дополнительно вырабатывается и тепло, которое при необходимости может быть направлено на отопление мест проживания или обогрева сопутствующего оборудования.

Важно, что разработанная электроустановка полностью экологична и не содержит токсичных элементов.

В настоящее время окончательно завершены опытные испытания спроектированных образцов и оборудование полностью готово к серийному производству, а на данный момент уже сформирован портфель заказов первой очереди. Руководители Фонда ожидают, что разработанный специалистами Фонда проект «Топаз» в ближайшее время будет высоко востребован и широко представлен в различных отраслях российской промышленности.