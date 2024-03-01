Минивэн GAC M8 выходит на рынок России по цене от 5,5 млн рублей.

В России ожидается старт продаж новейшего премиального минивэна GAC M8 от китайской компании GAC Motor, который в скором времени полностью заменит в продаже предыдущую модель. Автомобиль готовится к реализации в автосалонах в четырех базовых комплектациях по цене от 5,5 до 6,5 млн. рублей в зависимости от отделки, технических характеристик и наполнения.

Внешне обновленная модель выделяется массивной облицовкой радиатора с вертикально расположенными ламелями, ассоциирующимися с агрессивным обликом, а также современной светодиодной оптикой и двухкомпонентной панорамной крышей, создающий отличный обзор. Внутри салона предусмотрено семь посадочных мест с качественной кожаной отделкой и классическим расположением сидений по схеме "2-2-3". В середине салона расположены два пассажирских кресла с воздушными полостями в подушках и спинках, обеспечивающими расслабляющий массаж всего туловища пассажира. Также создателями минивэна предусмотрены выдвижные оттоманки по низу кресел, которые обеспечат дополнительный комфорт в длительном путешествии.

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Управление всеми представленными опциями осуществляется через сенсорные датчики на подлокотниках, а на потолке салона расположены органы управления сдвижными дверями и панорамным люком. Сзади находится удобный диван, на котором комфортно и без стеснения могут разместиться еще 3 пассажира. Габариты GAC M8 составляют 5,2 м в длину. Также стоит отметить, что GAC M8 оснащен мощным и современным бензиновым двигателем V6 объемом 3,6 литра, который способен развить мощность 346 лошадиных сил, в паре с которым работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Постарались конструкторы и в отношении систем безопасности GAC M8, оснастив автомобиль системами активной и пассивной безопасности, включая систему контроля стабильности, систему помощи при движении на подъеме, систему контроля мертвых зон и систему предупреждения о нарушении полосы движения. Кроме того, в GAC M8 предусмотрены множество комфортных и удобных функций, таких как круиз-контроль, мультизонный климат-контроль, электропривод сидений, подогрев и вентиляция сидений, аудиосистема с 12 динамиками, навигационная система и многое другое.

Общая концепция GAC M8 направлена на предоставление роскоши, комфорта и безопасности, что делает его отличным выбором для тех, кто ищет премиум-классовый минивэн с оптимальным соотношением цена-качество.