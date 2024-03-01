Потому что в Украине такие не производят.

Недавно широкая общественность узнала, что украинский Генеральный штаб ВСУ серьезно занижает количество прилетающих российских дронов-камикадзе «Герань». А все из-за того, что ПВО банально не справляются с таким потоком целей, к том же еще есть и крылатые ракеты, которые также необходимо перехватывать. Сама Украина зенитные ракеты больше не производит и поэтому Запад просто обязан поставлять их в необходимом количестве. По крайней мере так заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередном интервью некоему украинскому СМИ.

Игнат довел до сведения украинского народа, что их страна не может производить зенитные ракеты и полностью зависит в этом вопросе от западных друзей Киева. При этом Игнат призвал страны запада поставлять так необходимые боеприпасы по мере их расхода ПВО ВСУ. В общем, очередной украинский военный в очередной раз нажаловался на сложную ситуацию и во всем обвинил не собственное руководство, а уже привычный к этому коллективный Запад. Что самое интересное, в свое время Украина могла производить эти самые зенитные ракеты для старых советских комплексов, которые не потеряли актуальности.

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Если мониторить украинские СМИ и заявления украинского военно-политического руководство, то можно обратить внимание, что подобные заявления оглашаются чуть-ли не каждый день. Особенно часто с требованиями поставить как можно больше всего и желательно сегодня звучат из уст президента «свободной и независимой» Владимира Зеленского, министра иностранных дел Кулебы и того самого спикера ВС ВСУ Юрия Игната.