Отступление ВСУ вызвано атакой ВС РФ.

В конце позапрошлой недели украинские подразделения спешно начали отступать из почти окруженной Авдеевки и игнорируя приказы вышестоящего командования бросали позиции, чтобы не попасть в «котел». Видя такую ситуацию и стремясь сохранить лицо главком Сырский отдал приказ в 2 часа ночи на отступление, а бригадный генерал Тарнавский позже рассказал, что хоть отступление и было поспешным, но все прошло штатно. На прошлой же неделе начали приходить сообщения о том, что российская группировка ВС РФ «Центр» начала штурм и взяла под контроль село Ласточкино, которое располагалось на магистрали Авдеевка – Орловка. 27 февраля текущего года МО РФ полностью подтвердило в сводке новость про окончательное освобождение села от присутствия ВСУ и выложило на официальных ресурсах репортаж на эту тему.

На видеоролике можно увидеть, как украинские подразделения спешно отступают, хотя по некоторым комментариям банально бегут, на запад. Закадровый голос в этом время передает координаты и наводит артиллерию на квадрат с украинцами. Далее в записи проходит экскурсия по Ласточкино, которое, мягко говоря, полностью превратилось в руины. Стоит также отметить, что по территории поселка российские военные передвигаются малыми группами, чтобы не представлять мишень для украинских беспилотников и артиллерии.

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После Ласточкино российская армия начала движение в сторону Орловки, которая долгое время служила логистическим центром для Авдеевского гарнизона. Приходят сообщения, что наши солдаты уже находятся на окраинах села и ведут ожесточенные бои с частями ВСУ. На этом фоне звучат заявления генерала Тарнавского, что ВСУ не бежали из Ласточкино, а отступали на заранее подготовленные рубежи и теперь встанут там до победного конца. Стоит отметить, что в отличии от Бердычей или Северного, в Орловке все было плохо с фортификационными сооружениями, так как командование ВСУ вряд ли думало про падение города-гарнизона Авдеевка.