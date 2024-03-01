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g1tarist
Советник главы ДНР рассказать, что у Авдеевки замечено еще как минимум 5 танков Abrams
Теперь на фронт бросаются даже неприкосновенные резервы.

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27 февраля 2024 года под Бердычами на Авдеевском направлении силами российской армии был уничтожен первый присланный Украине американский танк «Абрамс». В прессе немедленно поднялся вой, на тему, что у машины выбило вышибные панели, но сам танк остался в рабочем состоянии. Особенно данную позицию отстаивают польские эксперты, для которых M1A1 оружие победы и т.д. Так вот согласно сообщению помощника главы ДНР Игоря Киманковского под Авдеевкой замечены еще как минимум пять таких танков, которые командование ВСУ бросило в качестве подкрепления.

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Советник главы ДНР рассказал, что силами российской военной разведки были выявлены 5 тяжелых машин противника, которые позже классифицировали как ОБТ Abrams. При этом чиновник не уточняет используют ли украинские военные эти танки в боестолкновениях или их перебросили туда, так сказать для создания медийного эффекта. В любом случае, что-то уже пошло не так и одна из машин оказалась под ударом наших вооруженных сил. Чтобы понимать творящуюся под Авдеевкой картину, то российская армия вплотную подошла к Тоненькому, взяла Ласточкино и пытаются оттеснить ВСУ дальше на запад.

Стоит отметить, что генерал Сырский, недавно ставший главкомом ВСУ, продолжает наращивать группировку на Авдеевском направлении с целью предотвратить дальнейшее продвижение ВС РФ на западном направлении. Поэтому нет ничего удивительного, что на фоне проблем с поставками командование наконец-то начало использовать американские танки по прямому назначению, а не в виде музейных экспонатов в глубоком тылу. Есть вероятность, что подбитый 27 числа танк это только «первая ласточка», ну или американские партнеры Киева вежливо попросят больше на бросать M1A1SA, чтобы не мочить идеальной американской технике репутацию. 

#всу
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