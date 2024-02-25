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g1tarist
В Словакии начнут производить локализованную версию финского бронетранспортера «Патрия»
Бронетранспортер будет выпускаться с разными модулями местного производства.

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Страны Восточной Европы продолжают активно закупать для своих вооруженных сил новое оружие и технику. В этом вопросе абсолютное лидерство занимает Польша, которая за последнее время почти полностью перешла на западное и южнокорейское вооружение. Однако соседняя Словаки также не остается в стороне и в сети появилась новость, что ВС страны получит в свое распоряжение 76 бронетранспортеров Patria AMV XP финской компании CSM Industry. Производство начнется в этом году и имеет локализацию почти 43 процента, что положительно повлияет на словацкий ВПК.

Фирма CSM Industry разместила на своем сайте фотографию с комментарием, что "это находится в Словакии". Производства запланированных 76 машин начнется уже вот-вот, хотя контракт был заключен еще в 2022 году на сумму в 447 миллионов евро. Обещанная партия должна быть передана к 2027 году и составит из бронетранспортеров «Патрия» трех модификаций: линейная машина с боевым модулем Turra-30 с 30-мм пушкой, эвакуационная медицинская машина и (10 штук) и 6 командирских машин. Стоит отметить, что боевой модуль и пушка для него полностью словацкая разработка, а локализованная версия «Патрии» получила местное название Vydra.

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Напомним читателям, что Patria AMV XP это модифицированная версия модульного бронетранспортера Patria AMV. Машина может иметь 6 и 8-колесную базу, вмещает в себя до 10 мотострелков и 2-х членов экипажа (механик-водитель и командир, который может управлять боевым модулем). Финские разработчики создавали броневик с возможностью собрать машину под любые нужды заказчика. Также стоит отметить, что в разработке «Патрии» активное участие принимали конструкторы из Польши.

#словакия
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