Минобороны РФ официально признало освобождение посёлка.

21 февраля 2024-го года приходили сообщения про то, что российская армия сильным ударом прорвала оборону ВСУ в поселке Победа на Марьинском направлении и заняла половину населённого пункта. Украинская армия спешно окапывалась в оставшейся части Победы и готовилась держаться из последних сил. Более того туда подтянули западную военную технику в виде немецких танков «Леопард 2» и бронетранспортеров M113. Однако им это не помогло и начали приходить сообщения, что части ВСУ выбили из городка и наша армия заняла его полностью. Сегодня пришло официальное подтверждение Минобороны РФ о том, что поселок Победа окончательно освобожден.

В своей ежедневной сводке МО РФ рассказало, что в результате действий штурмовых групп на Марьинском направлении в поселке Победа, ВСУ понесли большие потери и отступили. Наши Вооруженные силы заняли освобожденную часть села и приступили к окапыванию чтобы не допустить успешного контрудара украинских войск. Украинская сторона пока факт потери Победы никак не прокомментировала, но вероятнее всего они будут скрывать новость до самого последнего момента.

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Также в ходе своего доклада представитель МО РФ рассказал, что на том же направлении продолжаются боевые действия в районе Новомихайловки, которая расположена южнее Победы. Нашим силам удалось закрепиться на окраине города и теперь ВС РФ планомерно вытесняет ВСУ с занимаемых позиций. Одновременно на Марьинском направлении ведутся наступательные действия в районе Красногоровки и около Георгиевки по направлению Курахово. Согласно полученным данным продвижение вперед на этих направлениях может привести к фактическому окружению Угледара и отрезанию обороняющейся группировки ВСУ.