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g1tarist
В ходе сингапурского авиашоу была представлена штурмовая винтовка будущего – Next Generation SAR
Стрельба может одинаково удобно вестись как правшами, так и левшами.

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20 февраля 2024-го года в ходе Сингапурского авиационного шоу широкой общественности была представлена штурмовая винтовка нового поколения, созданная силами инженеров компании ST Engineering. Оружие получило название Next Gen SAR, что можно перевести, как «сингапурская штурмовая винтовка нового поколения». При первом взгляде на фотографии винтовки становится понятно, что под «новым поколением» подразумевается оружие с крайне футуристическим внешним видом, которое имеет модульную конструкцию и при этом создано по принципу булл-пап.

ST Engineering, судя по внешнему виду автомата, вдохновлялись южнокорейским штурмовым комплексом K12. Также как и в корейском автомате, используется патроны калибра 5,56-мм под стандарты НАТО, прицел имеет интеллектуальную начинку, способную помечать движущиеся цели, а в качестве дополнения имеется подствольный гранатомет. Последний управляется при помощи спускового крючка при переключении особой кнопки на корпусе. Также сингапурцы поработали над эргономикой оружия и создавали сразу с расчетом не только на правшей, но и для левшей. Модульность конструкции заключается в возможность быстрой пересборки автомата в винтовку для «марксманов», то есть в снайперский комплекс.

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Причем вроде как в снайперском варианте калибр оружия не меняется и используются все те же патроны 5,56-мм калибра. Также по всему автомату имеются планки для крепления дополнительного оружия в виде тактических рукояток, навесных фонарей, лазерных целеуказателей и прочего. Масса оружия достигает всего 4 кг, что с учетом наличия подствольного гранатомета не так уж и много. Правда на шоу не прозвучал главный факт. Который был бы интересен многим, а именно сколько стоит каждое изделие.

#авиашоу
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