По результатам экспериментов ученые пришли к выводу, что красный цвет лучше отпугивает насекомых, но не знают почему.

Среди садоводов присутствует мнение, что вредоносных насекомых будет меньше, если установить защитную сетку с маленькими ячейками. Тем не менее, исследование, проведенное в Токийском университете, доказывает, что куда эффективнее обратить внимание на цвет защитной сетки, а не на размер ее ячеек.

Привычные цвета для защитных сеток – черный, белый, синий и зеленый. Работа японских ученых может поменять картину – выяснилось, что в том случае, когда растение облучается красным светом, вредитель может уйти. Исследователи из Японии проверяли гипотезу на примере риса и лукового трипса.

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Еще одним экспериментом, посвященным теме, стал эксперимент непосредственно с защитными сетками. Ученые создали несколько двухцветных сеток: бело-красную, черно-красную и две просто красных – у них размер ячеек составил 2,1 и 0,8 мм. При этом у других сеток (черно-белых и просто белых) ячейки были одинакового размера. Сети располагались над грядками лука-порея.

По результатам эксперимента оказалось, что красные сетки лучше всего справились с защитой посевов – даже несмотря на то, что у одной из красных сеток ячейки были больше, она защищала грядки лучше, чем черная и белая сетки, где ячейки были мельче.

Исследователи не установили причину, по которой насекомые так реагируют на красный цвет. В случае, если они придут к решению этого вопроса, цветные защитные сети станут распространяться шире – соответственно, нужно будет использовать меньше пестицидов и удобрений, а урожая станет больше.