Бойся меня, бойся! Я же такой страшный...

Несмотря на тяжелую для ВСУ ситуацию на Линии Боевого Соприкосновения, переданные американцами ОБТ M1A1 Abrams так и не принимают участия в столкновениях. Более того, с момента передачи в сентябре-октябре 2023 года 31-й машины, танки видели только на многочисленных коротких роликах в телеграмм-каналах и официальном украинском телевидении. Только один раз «Абрамс» вроде как принял участие в реальном бою под селом Работино на Ореховском направлении.

На днях в сети появились очередные кадры, которые должны были воодушевить украинский народ, на них американская машина «засветилась» около Авдеевки и, согласно комментариям, должна была участвовать в обороне города. Но потом внезапно выяснилось, что это очередной фейк. Также, чтобы поддержать веру в ВСУ, появилась еще одна запись того, что «Абрамсы» все-таки катаются по украинской земле. На видео танк проехал мимо остановившейся машины, но комментариев, где именно это произошло – нету.

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На этом фоне немецкие «Леопарды» выглядят более чем реалистично, даже несмотря на серьезные проблемы «кошек» с дронами-камикадзе и ракетами «Вихрь». Сейчас, по разным данным, скапливается серьезная группировка этих танков около Кременной и вполне вероятна очередная попытка ВСУ нанести «контрудар».

Что касается «Абрамсов», то для Украины эти танки стали своеобразным символом, того, что союзники с Запада их не бросили. Хотя есть мнение, что американские машины предназначены больше для показа странам Европы, что США активно передает технику и вам стоит поступить также. Однако пока ВСУ не прижмет очень сильно, никто не увидит «Абрамсы» на поле боя, так как американцы не заинтересованы в дискредитации своей военной техники.