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Zelikman
Танки Abrams вновь замечены на украинском театре боевых действий
Есть мнения, что действия на снимках происходят вблизи линии боевого соприкосновения

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  По всей видимости, на линии боевого соприкосновения в ближайшее время могут появиться американские танки Abrams. Такие выводы можно сделать из опубликованных в интернете кадров.

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  На фото и видеоматериалах можно наблюдать, как танк M1 Abrams передвигается по лесопосадке в грязи с довольно высокой скоростью, а затем выходит на открытое пространство. Куда именно направляется этот боевой монстр, непонятно. Однако, возможно, кадры сняты на линии противостояния или около нее.

  Руководство Незалежной старательно откладывало отправку 31 экземпляра Abrams на передовую. Это связано с опасениями потери техники, а в Североатлантическом Альянсе не одобряют то, что украинские военные утратили значительную часть переданных западом танков, БМП и САУ в летне-осеннем контрнаступлении.


  Однако сейчас на передовой ситуация такова, что украинскому командованию уже нет времени думать, какие танки и бронемашины отправлять на передний край, а какие не стоит. Нельзя с уверенностью сказать, что эти кадры не свидетельствуют о единичном применении такого типа танка на фронте - наверняка с целью изучения его возможностей. Совсем недавно один из опытных военных объяснил, почему ВСУ не используют данные машины в боях. По словам офицера, сама техника тяжелая и в слякоть она начинает вязнуть в грязи, а за счет того, что фильтры у Abrams находятся очень низко, в них начинает забиваться грязь, из-за которой машина встаёт прямо посреди поля боя и отказывается ехать. Экипажу приходится вылезать из танка и чистить эти самые фильтры посреди поля, а в пылу сражения это бы означало гибель. Помимо этого, американский танк требует особого типа топлива, причем в больших количествах, что также осложняет эксплуатацию данной техники.

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  Ранее некоторые эксперты сомневались в эффективности использования "Абрамсов" на Украине еще из-за проблем с кадрами в армии. Армии уже не хватает укомплектованных и подготовленных экипажей для западных машин, поскольку большая часть танкистов погибла во время летнего контрнаступления.

#сво #всу #техника #армия #оружие #танки #abrams m1
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