Не только нашли, но и уничтожили.

Украинская власть продолжает доказывать, что готова ради отвлечения внимания наносить удары по мирным жителям РФ. Вчера, ближе к полудню, по Белгороду был нанесен удар РСЗО чешского производства «Вампир», часть ракет была перехвачена, но несколько снарядов смогли пройти средства ПВО и поразили город. Результатом стало 19 пострадавших мирных жителей, 7 человек получили статус «200», в том числе грудной младенец. Сегодня российский военкор Поддубный сообщил, что наша разведка смогла обнаружить установку и армия нанесла ответный удар из комплекса «Искандер».

Чешская установка, вместе с участвовавшим в обстреле расчетом, была вычислена в районе города Липцы Харьковской области. По ней немедленно нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса, а средства объективного контроля зафиксировали полную нейтрализацию и техники, и украинских военнослужащих. Кроме того, в зону поражения российской ракеты попали не только расчёт РСЗО, но и находящиеся в непосредственной близости бойцы ВСУ и техника. К слову, там зафиксировано большое количество раненых и «200-х». Скорее всего, украинская власть даже не заметит этой потери и как только ей это понадобится, то новый расчет повторит обстрел мирного населения пограничного города.

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Чешские установки РСЗО RM-70 Vampire обладают приличной дальностью огня и до сих пор производятся в Чехии. Прага с самого начала СВО на территории Украины, поставляет свою военную технику и зарабатывает на этом немалые деньги, не заботясь о том, против кого её, технику, станут использовать. С другой стороны, может быть, такая ответка заставит задуматься тех кто отдает приказы и больше подобной ситуации не повторится. К слову, против всех участников обстрела, как исполнителей, так и отдавших приказы командиров, российский СК завел уголовные дела и когда РФ завершит СВО, то все материалы будут подняты и никто не уйдет обиженным.