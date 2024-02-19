Россия концентрирует резервы под Работино. Больше чем наступает на Авдеевском направлении.

Основное внимание СМИ сегодня приковано к событиям вокруг Авдеевского укрепленного района, в котором не прекращаются бои за город. На этом фоне, остальные направления немного отошли на второй план, но события там от этого не «зависли», а развиваются. Так спикер украинской группировки «Таврия», которая действует на Запорожском направлении, Дмитрий Лиховий заявил, что российская армия подтянула под Работино на Ореховском направлении свежие резервы и группировка там намного больше, чем возле Авдеевки.

Ореховское направление широко известно общественности за счет населённого пункта Работино, который стал главной победой ВСУ в летне-осеннем контрнаступлении прошлого года. Именно им хвастался Зеленский, рассказывая про мощь украинской армии и именно там, единственный раз засветились американские «Абрамсы». Лиховий сообщает, что ВС РФ сильно нарастили группировку около Работино и тем самым угрожают ВСУ на местном уровне. При этом, как сообщает спикер, по приказу командования последние недели оттуда усиленно отводили резервы в сторону Авдеевки и что будет с ЛБС, если нападут ВС РФ пока непонятно.

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Стоит напомнить, что в самом начале текущего года Работино постепенно начали брать в клещи, но о полном окружении поселка речи не шло. Вероятно, и как предполагает Лиховий, ВС РФ могут ударить на этом направлении с целью отвлечения и растаскивания украинских резервов, которых осталось не то, чтобы очень много. При этом как будет на это реагировать главком Сырский также непонятно, ведь кроме Ореховского направления, есть Купянское, Красноглинские и Артемовское. Не говоря про ту катастрофу, которая ожидает ВСУ в Авдеевке.

В любом случае, Работино очень важный для Зеленского населённый пункт, в первую очередь из-за медийного эффекта. Слишком уж много украинские СМИ рассказывали про важность этой маленькой «перемоги». Если поселок окажется снова в российских руках, то президенту Украины придется, что-то придумывать, чтобы объяснить народу почему наша армия его отбила.