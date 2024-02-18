Центр позволит подогнать их под стандарты альянса.

Ни для кого не секрет, что уже с 2014 года блок НАТО активно участвовал в подготовке украинских военных, а с момента начала СВО их число только увеличилось. Через тренировочные лагеря Североатлантического альянса прошли десятки тысяч бойцов ВСУ, но теперь все будет еще серьезнее. Западные страны хотят создать специальный центр обучения, который полностью интегрирует украинских военных в блок без формального вступления страны. Об этом сообщает западное издание El Pais со ссылкой на свои источники.

Согласно обнародованной информации, новый центр позволит обучать не только рядовой состав, но и командование. Это необходимо для более полной интеграции украинской армии под стандарты блока НАТО. Предположительно, в этом центре их научат «правильно» использовать западную военную технику и предоставленные инструкторами стратегии и тактики. Вот только тут возникает вопрос: «А насколько это будет эффективно в текущей ситуации?» В прошлом году украинский «контрнаступ» проходил по стандартам НАТО, и все видят к чему это привело.

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Стоит отметить, что обучение под стандарты НАТО требует в первую очередь наличия тех средств, которые нужны для реализации изученного материала. Так, к примеру, противовоздушная оборона стран запада строится в первую очередь на превосходстве или паритете в воздухе. Наземные операции должны проводиться также с превосходством в воздухе и желательно после выведения из строя обороны противника массированным ударом крылатых ракет. От того, что украинских командиров научат в теории использовать подобные средства, в реальности ничего не изменится.

Также стоит отметить, что все эти центры обучения и тренировочные лагеря находятся в странах Запада. Но вот чему могут научит военные из Италии, бойцов ВСУ, которые выжили в Авдеевке или поучаствовали в высадке около Крынок? Скорее уж сами бойцы расскажут, как правильно воевать и почему все, что там преподают никак не коррелирует с суровой действительностью.