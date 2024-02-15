В Татарстане провели исследование влияние ИИ на создание лекарств. Исследование проводилось на разных этапах разработки.

На сайте Университета Иннополис, расположенного в Татарстане, появилась информация об исследовании влияния искусственного интеллекта на разработку лекарственных препаратов на разных этапах. Эксперты считают, что в ближайшем времени технологии будут использоваться только активнее, а рост рынка лекарств будет связан с такими азиатскими и восточными странами, как КНР, Индия и Республика Корея.

Специалистами были замечены некоторые изменения в поведении фирм. Начиная с 2006 года, доминирующие компании фармацевтического сектора все реже регистрируют новые патенты. В первую очередь причина этого явления кроется в работе с учреждениями науки и с начинающими предпринимателями, как отмечают эксперты.

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В предприятия по разработке препаратов, использующие искусственный интеллект, инвестируется в 27 раз больше, чем несколько лет назад – таких компаний насчитывается 800. При этом темпы роста только продолжают расти. Растет так же число патентов, в которых упоминается нейросеть – в 7 раз больше за аналогичный период.

Больше всего искусственный интеллект используют фарм-предприятия из Соединенных Штатов: более 50% фирм, активно присутствующих в отрасли, находятся именно там. Более того, в США отмечены и самые активные инвесторы: 55% инвестиций приходят именно от американских вкладчиков. Доминирующие направления в науке и разработке лекарств на сегодняшний день – препараты от онкологических заболеваний, заболеваний ЦНС и инфекций.

Самые активные компании, регистрирующие наибольшее число патентов - Exscientia, Insilico Medicine, BenevolentAI, Schrödinger. Отмечено, что стартапы и мелкие предприятия более «смелые» в инновациях.

Марина Абдрахманова, специалист Университета Иннополис, сообщает, что искусственный интеллект задействован в каждом этапе создания лекарственного препарата, начиная от открытия и заканчивая анализом информации. Благодаря нейросетям лекарства создаются быстрее, а продукт более эффективный.