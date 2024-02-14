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g1tarist
Microsoft планирует добавить систему искусственного интеллекта Copilot в «Блокнот»
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте».

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Представители компании Microsoft заявили, что Copilot, встроенная система искусственного интеллекта, расширит свой функционал – она покажется даже в «Блокноте», предустановленном текстовом редакторе. Участники Windows Insider будут первыми пользователями операционной системы, кому удастся опробовать нововведения.

Некоторое время назад появились слухи о том, что нейросеть внедрят в «Блокнот», однако только теперь информация является официально подтвержденной, хоть и не получившей должного внимания вследствие других громких нововведений в операционной системе.

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Copilot внедрен в приложение очень аккуратно, не привлекая лишнего внимания: возможность использования искусственного интеллекта можно реализовать только при применении горячих клавиш Ctrl+E или при выборе пункта в меню «Объяснить с помощью Copilot». Функция может пригодиться и быть производительной при рассмотрении, к примеру, научной литературы, журналов и так далее, как заявили представители Microsoft.

На данный момент неизвестно, станет ли дополнение общедоступным – в компании нередко добавляют новинки в Windows Insider, и это может ничего не значить.

Еще одним приятным нововведением стала доработка сервиса «Ножницы»: теперь скриншоты можно дополнять геометрическими фигурами прямо в приложении. Так, чтобы акцентировать внимание на определенной части экрана, теперь не нужно открывать другое приложение дополнительно.

#copilot
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