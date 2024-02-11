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g1tarist
Власти Часова Яра начали принудительную эвакуацию гражданских из-за подхода российской армии
Армия РФ подошла уже вплотную к черте города.

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ВДВ российской армии вчера смогли взять под свой контроль часть трассы О0506, идущей через Попов лес, и выйти к восточной части Часова Яра. Это стало полной неожиданностью для украинской армии, которая потеряла часть опорных пунктов в этом самом лесу к югу от Богдановки. Власти Часова Яра начали принудительную эвакуацию мирных жителей в более безопасные места, так как опасаются начала штурма города. Что интересно, украинская пресса сама рассказывает про тяжелую ситуацию на этом участке ЛБС, а не пытается показать картину в приятных властям красках.

После взятия села Хромово, украинское командование организовало спешное отступление частей ВСУ из восточной части Часова Яра, которая находится на ближнем к Артемовску берегу канала Северск – Донец – Донбасс, но позже, видя ситуацию в Богдановке, ввело их обратно. Началась подготовка города к вероятному штурму, но за этот месяц ничего серьезного возвести не успели и теперь их фортификации начнут пробовать на зуб наши Вооруженные силы. При этом одна из основных линий обороны ВСУ проходит во западному берегу канала, который создает естественное препятствие на пути нашей армии.

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Стоит отметить, что вчера отличились не только десантники, взявшие Поповский лес и удержавшие его от ответных атак украинцев. Часть сил успешно, хотя и не так глубоко, смогла обойти Богдановку с севера и стремится выйти к Часову Яру. При этом Богдановка будет взята в клещи и оставшимся там украинским бойцам придется очень непросто. Вполне вероятно, что их оттуда выведут, хотя, зная репутацию нового главкома Сырского, скорее предпочтут, чтобы они «стали героями».

#сво #всу
1
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Российские подразделения сумели продвинуться к Часову Яру
В сети появилось видео, где мирные жители дают отпор сотрудникам ТЦК Украины
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