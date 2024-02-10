Российские войска действительно вошли в Авдеевку с северного направления.

На этой неделе Вооруженные силы России смогли прорвать часть обороны на севере Авдеевки и вошли в жилые районы города. Сейчас ВС РФ активно расширяют свою зону контроля и выдавливают часть ВСУ юго-западнее, при этом стремятся отделить от основных сил подразделения, держащие оборону в центральной и южной части населенного пункта. Об этом сообщает представитель группировки «Таврия» украинской армии Лиховой в своем докладе, но не уточняет насколько далеко продвинулись российские войска.

В своем сообщении спикер «Таврии» Лиховой поделился информацией про текущую обстановку в Авдеевском укрепрайоне. Согласно словам Лихового российская армия предпринимает попытку отделить часть гарнизона и полностью закрыть её в кольцо. С этой целью был вбит клин между АКХЗ и карьером, но пока ВС РФ не захлопнули крышку «котла». Более подробной информацией Лиховой с общественностью не поделился, но уже одного факта признания боев внутри Авдеевки должно насторожить украинских обывателей. Ведь до этого со всех источников шла информация, что бои идут на окраинах в частном секторе и в пределах «коксохима».

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Одновременно с этим, войскам РФ до полного окружения противника в городе необходимо пройти почти 1 км застройки, которую ВСУ активно превращают в укрепления. Опыт Бахмута подсказывает, что с продвижением могут возникнуть серьезные проблемы. Одновременно приходят сообщения, что пока обещанных Сырским резервов к городу не подошло и гарнизон выполняет приказ нового главкома «держаться до последних сил». Но если новый главнокомандующий выполнит обещание и перебросит туда резервы, то ситуация может принять самые неожиданные обороты.