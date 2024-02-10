Возможно, главком ВСУ дает сигнал обществу и президенту.

Вот уже больше месяца Верховная Рада Украины пытается принять новый закон о мобилизации, который позволил бы лихо набирать новобранцев по более жестким критериям. Первый вариант провалился с треском, а против переделанной версии выступала главная патриотка страны Юлия Тимошенко. Но, как бы то ни было, законопроект принят и украинских мужчин и женщин ждет новый виток призыва для защиты страны от внешнего агрессора. На этом фоне ряд западных изданий заметили, что в зале во время голосования не было замечена главного идеолога закона о мобилизации, а именно главкома ВСУ Валерия Залужного. Это немедленно послужило поводом для выдвижения самых разных теорий по поводу демарша главного противника Зеленского.

Как пишут некоторые британские аналитики и политологи, отсутствие Залужного во время принятия законопроекта можно расценить, как своеобразную попытку главком дать сигнал общественности, что он к нему не причастен. Что это не он придумал и принял такой закон и во всем виновата только администрация Зеленского и народные депутаты Верховной Рады. А он, Залужный, мол был против такого и когда вас будут забирать в армию вините именно президента, который позволил себе такую наглость. Стоит отметить, что это только «сигналы», которые смогли рассмотреть британские журналисты, но настоящая причина отсутствия Валерия Залужного в ВРУ может быть совсем иной.

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На фоне творящегося в ВРУ беспорядка и междоусобицы, английское издание Spectator выпустило материал, в котором рассказывает не про конфликт в высших эшелонах украинской власти. Журналисты спустились с небес на землю и им стало понятно, что в украинском обществе назревает раскол и происходит он между теми, кто остался на гражданке и теми, кто отправился отдавать долг родине на ЛБС. Военнослужащие не понимают почему оставшиеся в мирной части Украины граждане настолько оторваны от реального положения вещей и главное – армии. К чему может привести такое расслоение в обществе можно только гадать, но в любом случае проблемы в украинском тылу на руку российской армии.