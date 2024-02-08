Он перевозил грузы для армии страны.

Печальные новости приходят из департамента Чако, одной из областей южноамериканской Колумбии, в которой рухнул многоцелевой вертолет американского производства UH-60 «Черный ястреб». Согласно опубликованным в местных СМИ сообщениям на борту винтокрылой машины находилось 7 человек и груз для одной из военных баз. При этом четыре человека получили статус «200-х», а еще трое ранены и доставлены в медицинские учреждения.

Армейский вертолет колумбийских Вооруженных сил совершал рядовой перелет в северо-западной области страны, но при посадке машина потерпела крушение. В сети уже появились кадры, запечатлевшие катастрофу. Правительство страны заявило, что происшествие будет тщательно расследовано, но предварительных выводов пока не сделано. Стоит отметить, что среди погибших имелся майор, пара лейтенантов и сержант.

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Всего на вооружении колумбийской армии состоит 20 вертолетов UH-60 «Черный ястреб». Все машины так или иначе используются для борьбы незаконным трафиком наркотиков на границе с Панамой. Но как показывает ситуация с такими веществами в США борются не то, чтобы очень хорошо. Вероятнее всего про последствия расследования крушения мы ничего не узнаем, так как колумбийская власть довольно резко ограничивает подобного рода сведения. Если рассуждать логически, то вполне вероятна ошибка пилота или неисправность технической части.