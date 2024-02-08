Но несколько целей все-таки смогли ее преодолеть.

Украинские власти заявили, что сегодняшняя утренняя атака российских дронов-камикадзе и разнообразных ракетных комплексов была успешно отражена бравыми силами ВС ВСУ. Это заявление выдали в ВС ВСУ и доклад лично подписал главком Валерий Залужный, который отобрал хлеб у привычного спикера Воздушных сил Юрия Игната. Видимо генерал чувствует, что ему нужно набирать политический капитал, а подобные «положительные» известия этому способствуют.

Украинские военные смогли определить сколько именно враждебных объектов нынешней ночью и ранним утром вторглось в воздушное пространство страны. Силы ПВО выявили сразу 64 цели, которые немедленно подверглись атаке и согласно заявлениям Залужного были нейтрализованы. Что интересно, к привычному списку крылатых и баллистических ракет, добавились зенитные. Их запуск, украинские военные, зафиксировали в районе Белгородской области и классифицировали как ЗУР комплекса С-300. В ВСУ никак не комментируют зачем российской армии потребовалось обстреливать украинскую территорию этими ракетами, но тут можно предположить, что они были банальными обманками, отвлекшими на себя часть сил ПВО.

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Однако, что самое интересное, если это были обманки, то ВСУ на них не повелись и те благополучно ушли в тыл украинских ВС. Кроме того, их ПВО пропустило все ракеты Х-22, часть Х-101/55/555. согласно сводкам ВСУ, фиксировались крылатые ракеты «Искандер» и «Калибр», которые также благополучно преодолели противовоздушную оборону той стороны. Зато из 20 «Гераней» им якобы удалось подбить 16 штук и только 4 смогли продолжить полет до одной им известной цели.