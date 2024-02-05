По словам официальных лиц, Греция не хочет рисковать своими отношениями с некоторыми странами

Киевские власти надеялись на поставку греческих зенитно-ракетных комплексов С-300, однако, вероятность реализации такого события - крайне мала. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис, на брифинге в Афинах категорически отрицал подобную возможность.

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В ответ на вопрос журналистов о вероятности поставок, чиновник заявил, что у греческих властей нет намерений передавать Киеву комплексы ЗРК. Он указал, что греческое правительство не желает рисковать своей обороной, международным имиджем и внешней политикой.

Стоит отметить, что ранее некоторые СМИ распространяли информацию о возможной передаче Грецией своих ЗРК С-300 Украине в обмен на новое вооружение из США. Это стало возможным благодаря обещанию государственного секретаря Энтони Блинкена выделить около 200 миллионов долларов на переоснащение греческой армии. Тем не менее, Греция, в отличие от некоторых других стран НАТО и ЕС, не попала на такую уловку США, которая могла бы привести к огромным экономическим и репутационным потерям.

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Сейчас уже не секрет, что Вашингтон реализует эту стратегию с исключительно корыстными целями. Штаты, отправляя вооружение на Украину, выгодно продают свое американское вооружение Европе, загружая свою военно-промышленную базу работой на годы вперед. В то же время, государства, испортившие торговые отношения с Россией, вынуждены приобретать у США сырье и другую продукцию по высокой цене.