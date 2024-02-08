И почему не принималось решение о передаче всех танков, не подлежащих модернизации.

В течении большей части прошлого года вооруженные формирования Украины получали от стран Запада и их марионеток большое количество военной техники. В первую очередь в страну шли оставшиеся от Советского союза изделия и устаревшие варианты бронетехники стран НАТО. В том числе на Украину пригнали партию в 14 танков Challenger 2, которые украинские СМИ облизывали до конца лета 2023 года. И вот, буквально на этой неделе, британские парламентарии задались вопросом: «А почему туда передали всего 14 танков и можно ли отправить вообще все машины?»

Парламентарии адресовали данный вопрос министру обороны Великобритании, но тот ловко ушел от ответа и скинул эту почетную обязанность на младшего коллегу. В прямом смысле «младшего», так как в Англии есть такая должность – «младший министр». Такие люди, несмотря на звание министра, не могут принимать участие в заседаниях таких уважаемых чиновников. Нынешний младший министр Вооруженных сил и ветеранов Великобритании Джеймс Хиппи не растерялся и дал развернутый ответ на заданный вопрос.

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Господин Хиппи пояснил несмышлёным парламентариям, что на Украину отправили аж 14 танков «Челленджер 2» только по той причине, что они выступали в роли тарана. Именно это создало прецедент «международной помощи» Украине методом передачи западной военной техники такого класса. Это побудило остальные страны начать двигаться в этом направлении, ведь они хотели сделать так раньше, но стеснялись и им нужен был яркий пример. Также Хиппи заявил, что пока про передачу остальных танков этой серии речь не идет.

Напомним читателям, что Англия передала свои танки весной 2023 года, после чего остальные западные страны начали потихоньку насыщать ВСУ «Леопардами» и прочее. Также скажем, что британские машины официально участвовали в боевых действиях только под конец лета прошлого года и их бросали по банальной причине – все остальное заканчивалось. При этом есть достоверные сведения, что 2 из 14 «Челленджеров 2» были принудительно демонтированы российскими вооруженными силами. Судьба остальных машин остается неизвестной, но есть серьезная вероятность того, что часть «подарков джентльменов» была пущена на ремонт методом «каннибализации».

Стоит понимать, что британские танки, несмотря на свою «известность», содержались не в самом лучшем состоянии. Есть непроверенная информация, что уже на Украину их поставили в частично негодном состоянии. Также есть предположения, что уже тогда часть танков была разобрана на запасные части для починки остальных, чтобы банально запустить танк и снять на видео, как он грозно роет гусеницами украинский чернозем.