FAA предписало временно «приземлить» все самолеты этой модификации.

Американскую компанию «Боинг» преследуют неудачи с ее новыми пассажирскими самолетами, которые начали терять люки во время полета. Первый такой случай был зафиксирован в прошлом месяце, а затем появилось еще несколько похожих сообщений. Ввиду такой опасности для пассажиров американское Федеральное Агентство гражданской авиации, но же FAA, предписало временно прекратить эксплуатацию Boeing 737 Max 9. Как долго продлится запрет – пока точной информации в открытом доступе не имеется.

Напомним, что в прошлом месяце пассажирский «Боинг» компании Alaska Airlines совершал перелет из штата Орегон в Калифорнию, когда один из люков буквально вырвало с корнем из фюзеляжа. Все происходило на высоте несколько километров и около 200 пассажиров познали радость разгерметизации. После этого FAA зафиксировали еще несколько случаев подобной аварии и вот появилось предписание «посадить» все борта этой модификации до выяснения точных причин аварий. Это в очередной раз ударило по авиастроительному гиганту Boeing, который и так испытывает серьезные финансовые проблемы и держится на плаву благодаря правительственным субсидиям.

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К счастью, никто из пассажиров из-за аварии не пострадал, но хозяевам самолетов придется выплатить солидную компенсацию. В свою очередь они обратят внимание на фирму-производитель и зададут им несколько неприятных вопросов. Стоит отметить, что «Боинг» последние лет 5 сталкивается с техническими проблемами своих изделий. Вероятно, что-то в производственном или конструкторском процессе идет плохо.