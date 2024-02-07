Чтобы они смогли защитить родину, отдавая долг стране и обществу.

Пока в Верховной Раде Украины чиновники дискутируют по поводу нового законопроекта о мобилизации, украинская армия испытывает серьезную нехватку «мобилизационного ресурса». Пока закон не приняли нужно как-то изыскивать новобранцев для ВСУ и вот чья-то светлая голова предложила изъять из Днепра (Днепропетровск) большую часть полицейских и отправить их в качестве штурмовиков на линию боевого соприкосновения, так сказать, отдать долг Родине более явным способом. При этом, как стало известно, подавляющее количество мобилизованных стражей порядка составляют бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут».

Днепровские полицейские, возмущенные подобным произволом по отношению к себе, тут же начали обжаловать решение и использовать законы, которые ранее сами помогали игнорировать военкомам. Однако в том же источнике говорится, что документ уже подписан городским начальником полиции и все трепыхания «призванных» останутся с большой вероятностью проигнорированы – ВСУ требуется свежая кровь и машина запущена. Есть вероятность, что подобные акции по набору пройдут в ряде других украинских городов и ранее чувствовавшие свою безопасность сотрудники полиции, внезапно окажутся в группе риска. А потом еще и примут последнюю итерацию закона о мобилизации и в армию пойдут вообще все.

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Что касается сотрудников «Беркута», то в свое время они поддерживали Януковича и выполняли его приказ по сдерживанию «Евромайдана». Однако после приходя к власти нынешнего правительства, для них все стало плохо. Вероятно, такой специфический подбор «добровольцев» может быть не случайным и ярко показывает все отношение нынешней власти Украины к своим противникам.