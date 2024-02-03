Удары наносились в ночь на 1 февраля в Днепропетровской и Херсонской областях.

Вооруженные силы РФ продолжают планомерно наносить ночные удары по военным объектам украинской власти в тыловых районах Украины. В ночь на 2-е февраля 2024 года ВС РФ провели комбинированную атаку на несколько мест размещения живой силы ВСУ и ряд промышленных объектов в Херсонской и Днепропетровской областях. От местных жителей приходят сообщения, что было очень громко.

В первую очередь удары наносились по пунктам размещения живой силы украинской армии в Днепропетровской области. Есть сообщения, что «хлопки» раздавались в районе Кривого Рога и Днепродзержинска, около которых и находились ПВР. Согласно имеющейся информации казармам ВСУ нанесен критический урон и их придется долго восстанавливать, про потери живой силы нет подробных данных, а украинская сторона привычно молчит. Также в тех местах удар пришелся по Днепрвагонмашу, который переоборудован для армейских нужд. Ранее сообщалось, что на мощностях завода собирают дроны-камикадзе и ремонтируют военную технику.

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Что интересно, в ряде источников рассказывают, что нынешний ночной удар проходил в несколько этапов и начался с поражения зенитно-ракетного комплекса, прикрывающего область. Есть мнение, что в результате прилета по ЗРК у того выведена из строя РЛС. Далее от жителей Херсона прошли сообщения про ночные «хлопки» в черте города, а другие источники рассказали про серьезный авианалет с применением УМПК по местам дислокации сил ВСУ. Опять-таки про последствия ударов информации нет, но на Украине привычно начали петь на тему поражения «злыми русскими» жилых домов с гражданским населением.