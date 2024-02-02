Дело происходило около населённых пунктов Синьковка, Терное и Табаевка.

Во вторник 30 января 2024 года Вооруженные силы Украины предприняли попытку выбить ВС РФ с занимаемых позиций на Купянском направлении. В штурмовых действиях было задействовано 5 бригад ВСУ, но все попытки прорвать оборону оказались безуспешными. Военнослужащие РФ на подготовленных позициях не дрогнули, в обороне им помогала военная авиация и артиллерия. Об этом сообщает военное ведомство Российской Федерации, которое получает оперативные данные с мест событий.

В ходе операции украинская армия использовала 30-ю, 32-ю и 44-ю моторизированные бригады, 57-ю мотострелковую бригаду и 25-ю воздушно десантную бригаду. Сообщается, что за все 6 атак ВСУ потеряли как минимум один танк, одну британскую самоходку AC-90 и одну пушку M777.

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Стоит понимать, что Купянское направление сегодня для украинской власти стало одним из самых напряженных. Туда регулярно перебрасывают подкрепления с других направлений и ВСУ регулярно проводит попытки приостановить продвижение ВС РФ, которое длиться уже не первый месяц. Командование ВСУ прекрасно понимает стратегическое значение этого участка и будет удерживать его до последнего, так как иначе может «полететь» вся логистика из Харьковской области.