Удары пришлись на склады ГСМ и местам размещения личного состава ВСУ.

Российские военные продолжают планомерно наносить удары по тыловым объектам Вооруженных сил Украины с помощью дронов «Герань» и разнообразного ракетного вооружения. Все удары направлены только на военные объекты, но украинские СМИ опять, уже по привычке, расскажут про поражение мирных домов. Нынешние ночные удары происходили в нескольких областях Украины: Харьковской, Павлоградской, Николаевской, Сумской и Черкасской.

По сообщениям из разных источников основная масса «подарков» пришлась на Харьковскую область. Точный список пораженных целей никто не показывает, но есть сообщение про попадание по одному из складов с ГСМ южнее Харькова. Результатом огневого удара стал сильнейший пожар, который долго не удавалось потушить, так как температура поднялась до высоких величин, и пожарные не могли подобраться к месту возгорания. В Николаевкой области также ударили по нескольким целям, среди которых были места дислокации живой силы украинской армии и предприятие «Фрегат». На последнем, по непроверенным данным, занимаются производством морских дронов, которые ВСУ отправляет в нашу часть Черного моря.

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Не обошли ВС РФ вниманием Киевскую область, тут в районе города Белая Церковь было нанесено поражение по одному из зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих столицу. Есть информация, что от попадания пострадал один из элементов ЗРК. В остальных перечисленных областях удары наносились по пунктам размещения живой силы и военной технике, промышленным объектам и прочей военной инфраструктуре. Вероятно, имели место быть и менее значительные прилеты о которых в общем доступе информации нет.