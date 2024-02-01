Стало известно, что на самолет было произведено внешнее воздействие.

Расследование падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области продолжается. На этот раз в общем доступе появились сведения, что самолет получил перед падением внешнее воздействие на структуру корпуса, что подтверждает версию о попадании по борту зенитной ракеты или поражающих элементов ЗУР. Полученная из черных ящиков информация полностью отсекает остальные варианты возможного падения транспортника ВКС РФ, которые могли выдвигаться ранее.

Напомним, что 24 марта 2024 года военно-транспортный борт ВКС РФ совершал посадку в Белгородской области. На борту самолета было 6 членов экипажа, несколько представителей военной полиции и до 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена на наших бойцов. Однако Ил-76 не успел зайти на посадку, как в него влетело две зенитные ракеты, выпущенные с территории Украины. Повреждения оказались фатальными и самолет начал падать, уводимый летчиками в сторону от обитаемых мест. Почти сразу в украинских СМИ появились рассказы про инцидент, но как только стало известно, что ВСУ поразили борт с украинскими гражданами риторика резко изменилась.

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Изначально выдвигалось несколько версий того, что стало причиной падения Ил-76, но наиболее вероятная версия предполагала ракетный удар со стороны ВСУ. Это подтвердили сами украинцы и даже кто-то из представителей Вооруженных сил Украины заявил о косвенной причастности к трагедии. Что интересно, президент России Владимир Путин в своем выступлении в Санкт-Петербурге заявил, что использовались комплексы американского или немецкого производства. Это стало известно из-за особенностей повреждений фюзеляжа упавшего транспортника. С расшифровкой черных ящиков другие версии катастрофы более не рассматриваются и, согласно полученным данным, будет продолжаться расследование в поиске виноватых.