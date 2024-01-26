Эксперты предполагают, что борт мог быть поражен ракетой американской системой ПВО Patriot, либо немецким комплексом IRIS-T

В минобороны Соединённых Штатов в настоящий момент стремятся продемонстрировать полное отсутствие причастности к удару украинских формирований по российскому военно-транспортному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, не сумела однозначно дать ответ журналистам о возможном использовании американского оружия для атаки на российский борт. Сабрина Сингх пояснила, что она попросту не имеет информацию о том, использовались ли американские вооружения против российского самолета, пролетавшего над территорией Белгородской области Российской Федерации.

Предварительно некоторые эксперты заявляют, что борт Ил-76 мог быть поражен ракетой от системы ПВО Patriot, производимой в Соединённых Штатах. Также не исключается, что его могли сбить из немецкого комплекса ПВО IRIS-T. В любом случае, факт использования западного оружия против самолета является неопровержимым. Таким образом, Украина нарушила обещание не применять американское или европейское вооружение на российской территории. Был нанесен удар по самолету с украинскими военнопленными, что вызвало волну негодования в украинском обществе и требования наказать ответственных.

"Это вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Я видела эти сообщения о возможной ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных в данный момент", - подчеркнула Сабрина Сингх.

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Американской администрации теперь необходимо отвечать на вопросы. Ведь атаки на самолеты с украинскими военнопленными являются противоречащими идеологии "борьбы за свободу Украины", которую пропагандирует Запад