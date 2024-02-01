Изначально снаряды разрабатывались для колёсной бронемашины M1128 «Страйкер».

Вооруженные силы Украины получили от западных стран большое количество старых немецких танков «Леопард», которые то и дело мелькают на кадрах с ЛБС. Боевые машины оснащены нарезной 105-мм пушкой, которая имеет серьезный недостаток, а именно отсутствие для них осколочно-фугасных снарядов. Американцы в своих колесных танках «Страйкер» также использовали это орудие и по итогам вторжения в Ирак начали создавать специальные снаряды для борьбы с пехотой и небронированной техникой. Именно эти снаряды засветились на одном из украинских youtube-каналов в боеукладке немецкого танка.

В одной из размешенных в YouTube проукраинской видеозаписи был продемонстрирован немецкий танк «Леопард», но внимание привлекла не «кошка», а снаряды в ее боеукладке. Быстро стало известно, что это американские картечные снаряды M1040, предназначенные для 105-мм пушки бронемашины «Страйкер». Их, снаряды, разработали специально для борьбы с живой силой, так как до этого для данного орудия противопехотных боеприпасов не существовало в принципе. Пушки предназначались в первую очередь для борьбы с танками и устанавливались на британские «Чифтен» и «Центурион», французские AMX-30 и немецкие «Леопард 1». Еще их использовали американские конструкторы в таких танках, как M48, M60 и M1 «Абрамс».

реклама

Снаряд M1040 содержит в себе пороховой заряд и до 2-х тысяч готовых поражающих элементов в виде небольших вольфрамовых шариков. При выстреле шарики разгоняются до скорости более 1000 м/с и расходятся из ствола конусом. Попадание в этот конус живой силы предельно фатально и почти не оставляет шансов на выживание. К недостаткам боеприпаса можно отнести малую дальность эффективного выстрела в 400 – 500 метров и полную неспособность пробивания даже слабой защиты. Есть вероятность, что на излете попадание картечи сдержит даже легкий пехотный бронежилет.