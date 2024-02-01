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Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
Взамен Эквадору пообещали "современное" вооружение.

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Американские власти несмотря на трения в парламенте продолжают искать военную технику для Вооруженных сил Украины. На этот раз новым источником станет Эквадор, который готов передать США старую советскую военную технику в обмен на поставки «современной». Однако «злая» Россия предупредила президента Даниэля Нобоа, что, согласно международным договорам, так делать нельзя. Но хитрые эквадорцы выкрутились из сложной ситуации и обозвали передаваемое «металлоломом», который не облагается запретами. Об этом рассказал президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

Согласно заявлению лидера Эквадора в столь сложное для страны время, Россия накладывает свои запреты на передачу техники американцам. Однако, как заявил Нобоа, эта техника давно превратилась в металлолом и поэтому никакие запреты на нее не распространяются. Поэтому партия будет передана в США, а в замены оттуда придет поставка «современной» военной техники на сумму $200 миллионов. Так что скоро на Украину для оснащения ВСУ пойдут старые, еще советские, боевые машины, находящиеся в очень плохом состоянии. Военные бюджеты Эквадора оставляют желать лучшего и вообще удивительно, что там что-то осталось.

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Стоит отметить, что на вооружении Эквадора в свое время передали советские зенитно-ракетные комплексы «Оса», РСЗО «Град», военно-транспортные вертолеты Ми-17 и скорее всего устаревшие варианты бронетранспортеров типа БТР-60 и БТР-70. Что из этого устаревшего богатства пойдет в США пока неизвестно, но что известно доподлинно, так это дальнейший путь «металлолома» прямиков на Украину. Тут технику как могут восстановят и отправят на оснащение механизированных частей ВСУ, сражающихся на линии боевого соприкосновения.

#сша
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