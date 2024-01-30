Речь идет конкретно о боеприпасах «Краснополь-М2» для 152-мм артиллерии.

Военная спецоперация показала, что Российской Федерации требуется производить намного больше военной продукции, чем в прошлые года. В частности, появилось сообщение ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Криворучко о том, что кратно повысилось производство управляемых 152-мм боеприпасов «Краснополь-М2» для современных артиллерийских систем. Выпуском этой продукции занимается КБ Приборостроения имени академика Шипунова, входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех».

ТАСС сообщает, что заместитель министра обороны Криворучко по итогам единого дня военной приемки заявил о кратном увеличении выпуска «Краснополя» для Вооруженных сил Российской Федерации. Точное количество информационным агентством не уточняется, но скорее всего это закрытые сведения, недоступные для простых обывателей. Напомним, что 152-мм управляемые боеприпасы «Краснополь-М2» имеют лазерное наведение, которое происходит за счет прибора, который одновременно является еще и дальномером. Эти снаряды может использовать современная российская самоходная артиллерия: «Мста-С», «Мста-МС», «Коалиция-СВ» и вероятно «Мальва».

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Также замминистра Криворучко заявил, что КБ имени академика Шипунова серьезно нарастило производство БМП с боевым модулем «Бережок». Стоит отметить, что у России есть огромное количество БМП-2 на хранении, но с более старым БМ «Бахча», которые заменяются в КБ на более современные и с управляемым вооружением. Еще лучше было, если бы там устанавливали боевой модуль «Байкал» с 57-мм автоматической пушкой, но он пока не производится настолько массово.