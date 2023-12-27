Вернее, их составных частей. Что, в общем-то, одно и то же.

Конец года это повод подводить итоги. Не являются исключением и предприятия оборонной промышленности, которые отчитываются о выполнении государственных оборонных заказов. Одним из ключевых российских предприятий ОПК является концерн «Калашников», который помимо стрелковых вооружений выпускает огромную номенклатуру другой продукции военного и двойного назначения. Например, составные части управляемых (высокоточных) артиллерийских снарядов «Краснополь-М2».

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И вот, сегодня пресс-служба концерна сообщила о выполнении своих обязательств на этот год относительно поставок составных частей «Краснополей-М2» заказчику. Кто является заказчиком, «Калашников» почему-то не уточняет, хотя предельно ясно, что речь идёт о Минобороны.

«Краснополь-М2» является усовершенствованной версией управляемого артиллерийского снаряда с лазерной системой наведения на цель. Позволяет поражать движущиеся объекты и осуществлять точное поражение. В качестве преимущества «Краснополя-М2» указана возможность его взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами, осуществляющими «подсвет» поражаемого объекта.

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О каких количествах управляемых артиллерийских снарядов, выпущенных и переданных войскам в этом году идёт речь, неизвестно.