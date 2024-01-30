Всё из-за проблем с СВО и нежеланием Запада помогать.

В следующем месяце стукнет два года с начала военной спецоперации Российской Федерации на Украине. На этом фоне в Киеве наблюдается отчаяние, которое правительство плохо скрывает. О такой ситуации пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники и мнение ряда военных экспертов.

Газета рассказывает, что власть Зеленского испытывает отчаяние и они с этим ничего не могут сделать, так как ситуация на ЛБС остается для них очень безрадостной, а западные партнеры внезапно начинают снижать поставки военной помощи, несмотря на все просьбы.

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Влиятельное американское издание, которое позиционирует себя с самой серьезной стороны, рассказало про проблемы Украины. Вопреки всем проблемам, которые западные страны доставили России, армия РФ медленно, но, верно переламывает ход военных действий на всех направлениях. На фоне этих событий украинский лидер Владимир Зеленский совершил очередное турне по западным странам с протянутой рукой, в которую на это раз никто не вложил чего-то существенного. Украинские власти также с ужасом ожидают завершения споров в США по поводу продления военной помощи, но с каждым днем надежда на поставки все тает. Газета приводит слова одного из английских аналитиков о том, что если сейчас дать русским передышку до 2025 года, то Россия получит серьезное преимущество, которое вряд ли удастся как-то нивелировать.

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Также TWP перепечатывает слова главкома Вооруженных сил Украины о том, что из-за провала летнего контрнаступления ситуация на ЛБС находится в «патовом состоянии». Именно сейчас ВСУ нуждаются не просто в новом пополнении, а именно в усиленных поставках оружия, но его никто не дает. Обещанная Евросоюзом помощь блокируется Венгрией, а греческие снаряды могут не дойти из-за позиции правых политиков в самой стране. Даже болгарские бронетранспортеры никак не доедут до Украины из-за нехватки средств на логистику.