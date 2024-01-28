ВСУ потеряли два танка, две БМП, восемь ББМ, а также 20 единиц автомобильной техники.

Минобороны Российской Федерации опубликовало информацию про происходящее с группой армии «Центр» на Краснолиманском направлении. Сообщатся, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли почти 170 огневых ударов по инфраструктурным объектам ВСУ и местам дислокации живой силы и военной техники. Также прозвучали данные об уничтожении бронетехники в виде 2-х украинских танков и 3-х боевых машин пехоты.

Что касается продвижения российской армии, то в районе населенного пункта Терны войска РФ сумели выровнять линию фронта, что позволило усилить оборону от возможных контратак ВСУ. Около Ямполовки удалось расширить контролируемую ВС РФ территорию на 12 квадратных километров. Силам ПВО в непосредственной близости от Кременной удалось сбить несколько украинских дронов. Замечается тенденция отхода ВСУ с позиций без боя, но при этом высота около Макеевки остается под контролем ВСУ.

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Если обобщить всю полученную информацию, то ситуация на этом участке ЛБС остается предельно стабильной и никаких масштабных изменений не имеет. При этом ВСУ также почти не предпринимают атак с целью вернуть потерянные позиции. Вероятно, сказывается серьезная проблема ВСУ с боеприпасами для ствольной артиллерии и переброска резервов на Авдеевское направление. Также не стоит забывать про начало подготовки новой десантной операции ВСУ через Днепр, с целью создания нового плацдарма на левобережье.