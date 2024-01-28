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Пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о смене позиции России в отношении статуса Украины
Якобы, о готовности обменять территории на членство Украины в НАТО.

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Почти с самого начала спецоперации России на территории Украины начинали распространятся слухи про ведение мирных переговоров. Однако, правительство РФ раз за разом опровергало эту информацию и продолжало двигаться согласно установленному курсу. На днях российские журналисты получили очередное опровержение такого сообщения. Лично Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия готова разрешить Украине вступить в НАТО и изменить нейтральный статус, за то, что Запад признает новые территории нашей страны официально.

Пресс-секретарь Владимира Путина Песков рассказал журналистам, что опубликованная в «Блумберге» информация про якобы готовность России к новым переговорам о статусе Украины, являются ложной. Напомним, что американское информационное агентство Bloomberg опубликовало на своих страницах материал, в котором говорилось о том, что Россия готова разрешить Украине вступить в НАТО. При этом, издание ссылалось на источники «приближенные к Кремлю». Более подробной информации о том, какие это источники и насколько им можно доверять, не публиковалось. Вероятно, это очередной фэйк, запущенный западным изданием для внутренних нужд США.

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Также «Блумберг» заявил, что сам Путин уже в течении последних месяцев подает США «сигналы» о том, что они готовы к переговорам. Зачем правда эти переговоры Российской Федерации, не сообщается. Сегодня дела на линии боевого соприкосновения остается для России умеренно-позитивными и в ближайшем будущем вряд ли изменятся. А вот самой Украине такое было бы очень актуально, но кто спрашивает Зеленского о том, что ему нужно и как бы он хотел все решить.

#сво #всу
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