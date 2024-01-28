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МО РФ: На танки Т-80БВМ начали устанавливать современные комплексы РЭБ «Волнорез»
Всё для защиты танка от украинских дронов-камикадзе

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Сильное насыщение украинской армии дронами-камикадзе приводит к острой необходимости защищать бронетехнику самыми различными способами. На начальных этапах СВО от FPV-дронов и их аналогов неплохо себя показали «козырьки», ранее предназначавшиеся для защиты от ракетных комплексов Javelin. Однако современные технологии позволили использовать боевых дронов более точечно и бить в слабые места техники. Именно от таких «прилетов» защищают комплексы РЭБ модели «Волнорез», которые, по сообщениям российского военного ведомства, стали устанавливать на танки Т-80БВМ.

Согласно поступившей из Минобороны Российской Федерации информации, основные боевые танки Т-80БВМ стали оснащать комплексами радиоэлектронной борьбы «Волнорез», который подавляет работу украинских дронов-камикадзе. Стоит правда отметить, что не все российские ОБТ этой модели оснастили комплексами, а только машины, используемые в рамках спецоперации. Т-80БВМ в основном используют в группировке армии «Восток» и танкисты весьма положительно отзывались об танке, но жаловались на проблемы с FPV-дронами. С оснащением танков комплексами РЭБ эта проблема должна быть сокращена до минимума.

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РоссийскиеТ-80БВМ показали себя в ходе СВО весьма неоднозначными машинами, но при этом, такой танк намного лучше, чем его отсутствие. Появление «Волнореза» значительно повысит шансы выживания боевой машины в обстановке реального поля боя. Также есть отзывы, что Т-80 неплохо показали себя в ходе ночных операций, благодаря тихой работе силовой установки. Напомним, что на этих танках установлен газотурбинный двигатель, который значительно тише дизельных силовых установок.

#сво #всу
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