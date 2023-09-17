Американцы высказали предположение, каким может оказаться обновлённый российский танк Т-80

Основной боевой танк Т-80БВМ. Фото: © farm2.staticflickr.com

Основной боевой танк Т-80 был принят на вооружение Советской армии в далеком 1976 году. Производство боевых бронированных машин данного типа (всех модификаций) осуществлялось до 1996 года. За свои превосходные скоростные характеристики и газотурбинную силовую установку Т-80 получил прозвище "реактивного танка".

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Танк Т-80 не потерял своей актуальности и в настоящее время. Он по-прежнему стоит на вооружении армии России и армий некоторых других стран. Несмотря на то, что производство моделей данного типа было свёрнуто достаточно давно, российская армия продолжает получать модернизированные "восьмидесятки" в версии Т-80БВМ. Это самая последняя модификация, хорошо зарекомендовавшая себя в ходе боевых действий.

Некоторое время назад в средствах массовой информации и на страницах профильных ресурсов появилась новость о том, что принято решение о возобновлении производства танков Т-80. Причем речь идёт не о доводке до современных требований машин, взятых с хранения, а именно о производстве "с нуля". Как заявил Александр Потапов, генеральный директор концерна "Уралвагонзавод", со стороны военных существует запрос на такие танки.

Разумеется, такая новость не осталась незамеченной и в стане заклятых недругов России. Западные штабы, различные институты и профильные издания внимательно следят за российскими оружейными новинками. Не обошли вниманием и сообщение о перезапуске производства Т-80. Довольно любопытный материал, посвящённый российскому танку вышел на страницах американского профильного издания Military Watch.

Американцы констатировали, что Т-80 был самым боеспособными танком Советской армии. Но после распада СССР российское Минобороны отдало предпочтение танкам линейки Т-72 и Т-90. Причина в высоких эксплуатационных расходах Т-80. В последнее время Россия существенно увеличила расходы на оборону из-за продолжающейся СВО, а также из-за эскалации напряжённости с блоком НАТО. Поэтому и было принято решение о возобновлении производства Т-80.

Любопытно, что американцы сразу акцентировали внимание на соседней Польше, которая разместила очень крупные заказы на современные боевые танки, включая южнокорейские K2 Black Panther. Похоже, что по ту сторону океана о чём-то "догадываются".

Эксперты из США заявили, что пока остаётся неясным в каком варианте будет производиться Т-80 и с какими характеристиками. Ведь российская оборонная промышленность не выпустила более совершенного танка, чем советский Т-80УК. Это самая передовая модификация "восьмидесятки". Предполагается, что из-за высоких эксплуатационных расходов новый Т-80 будет максимально унифицирован и стандартизирован с танком Т-90М, поступившим на вооружение в 2020 году. Эта мера позволит оправдать возобновление производства.

Аналитики Military Watch предположили, что обновлённая "восьмидесятка" будет не уже известным танком Т-80БВМ, а сильно доработанной версией.

Одним из вариантов модернизации называется установка 2А82-1М от танка Т-14 "Армата" вместе с её автоматом заряжания. Такое решение позволит применять бронебойные оперённые подкалиберные снаряды "Вакуум-1" с сердечником длиной 1000 мм. В результате обновлённый танк получит лучшие возможности в борьбе с вражеской бронетехникой. Кроме того, пушка 2А82-1М имеет в три раза большую дальность стрельбы по сравнению с орудиями западных танков.

Ещё одним возможным вариантом модернизации Т-80 называется установка реактивной брони (динамической защиты) "Малахит", которая обеспечивает лучшую защиту по сравнению с комплексом "Реликт" танка Т-90М.

Но это варианты. Американцы признают, что пока остаётся неясным насколько будет модернизирована базовая конструкция, и насколько быстро удастся возобновить производство Т-80. Также остается непонятным, в каких количествах новые танки пойдут в войска. Откуда им это знать, тем более в современных реалиях?

Предложения по очень глубокой модернизации Т-80 были сделаны ещё в середине 1990-х годов, но так и не были реализованы из-за отсутствия финансирования. Самым совершенным вариантом стал танк "Чёрный орёл" с удлинённой базой и необитаемой башней, дошедший до стадии прототипа.