Британские и американские ученые уже поделились исходным кодом

Британские ученые в сотрудничестве с американскими коллегами смогли создать камеру, которая визуализирует мир таким, как его видят разные животные. Программа может снимать видео. Она работает, опираясь на анализ зрения различных видов животных. Точность программы – 92%. Подробное исследование доступно в научном издании PLOS Biology.

Камера, созданная исследователями, работает с четырьмя цветовыми каналами основных цветов — это красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый. Изображение, снятое на устройство, обрабатывается с помощью фильтров. Для каждого вида создан свой пресет, который передает все «настройки» взгляда. Как итог, пользователь получает возможность взглянуть на снятое видео глазами, например, собаки или насекомого.

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Конструкция системы включает в себя камеру в корпусе. Важное замечание: корпус печатают на 3D-принтере. В Сети можно найти инструкцию о том, как собрать устройство. Более того, исследователи поделились и исходным кодом. По словам ученых, это было сделано с целью улучшения и доработки камеры – так другие ученые смогут без труда сделать это.

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Камера может иметь множество применений. Например, она может быть использована учеными для изучения поведения животных. Они могут узнать, как животные взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. Устройство может быть полезно и для обучения. Люди могут использовать ее, чтобы узнать больше о поведении животных и их жизни.